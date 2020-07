Eine aufmerksame Anwohnerin beobachtete in der Nacht auf Mittwoch gegen 1.15 Uhr, wie jemand in ein Verkaufsgeschäft an der Rathausstrasse in Weinfelden einbrach. Sie schlug Alarm.

Thurgauer Kantonspolizisten konnten den geflohenen Täter kurze Zeit später in der Nähe des Bahnhofs festnehmen, wie es am Donnerstag in einer Mitteilung heisst.

Beim 42-jährigen Algerier wurde Deliktsgut im Wert mehrerer tausend Franken sichergestellt. Der Sachschaden beträgt ebenfalls einige tausend Franken. Die Staatsanwaltschaft führt eine Strafuntersuchung.

(red.)