Mann nach Unfall verletzt – Totalschaden am Auto

Der 22-Jährige war kurz nach 22 Uhr in Richtung Wuppenau unterwegs, als er die Kontrolle über sein Auto verlor. Das Fahrzeug prallte in einen Kandelaber und in eine Signaltafel.

Der Mann wurde mittelschwer verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Am Auto entstand Totalschaden.

(red.)