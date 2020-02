Mann stürzt von Dach und stirbt

Ein 55-jähriger Mann stürzte am Dienstagmorgen vom Dach eines Wohnhauses in Romanshorn. Er überlebte den Sturz nicht. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich, gemäss bisherigen Erkenntnissen der Polizei, um 7.45 Uhr an der Friedhofallee in Romanshorn. Obwohl der Rettungsdienst sofort am Unfallort war, verstarb der Mann noch vor Ort. Die genauen Umstände des Sturzes werden von der Kantonspolizei Thurgau zurzeit abgeklärt. Es werden Zeugen gesucht.

(red.)