Mann stürzt von Hofmaschine auf Strasse

Ein 41-jähriger Mann war am Sonntagabend in Tagerbuch Basadingen auf einem Landwirtschaftsbetrieb mit einem Radlader unterwegs. Sein 71-jähriger Mitfahrer hielt einen Bund Strohschnüre in der Hand. Diese gerieten während der Fahrt ins Hinterrad und der 71-Jährige stürzte auf die Strasse. Er wurde vom Rettungsdienst notversorgt und von der Rega anschliessend ins Spital geflogen.

