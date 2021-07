Mann will Pizzeria überfallen – Anwesende halten ihn fest

Grosser Schrecken für Gäste der Pizzeria «Il Puccini» in Arbon: Am Donnerstagabend, um 19.15 Uhr, will ein Mann das Lokal an der Rathausgasse überfallen und fordert Geld von den Mitarbeitenden.

Der Mann ist 37 Jahre alt und sitzt jetzt auf dem Polizeiposten zur Untersuchung ein. © Tagblatt