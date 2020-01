Mann wird zum Geisterfahrer und kracht in Lieferwagen

Der 49-Jährige war auf der Langfeldstrasse in Richtung Stadtzentrum unterwegs, als er in einer leichten Kurve aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort krachte er in einen entgegenkommenden Lieferwagen. Beim Zusammenstoss wurde der 49-jährige Autofahrer verletzt und musste in Spital gebracht werden.

Die Insassen des Lieferwagens blieben unverletzt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von einigen tausend Franken.

(red.)