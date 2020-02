Aus der Marty AG wurde am Mittwoch die «Mafia AG» – an der Protestaktion der rund 50 entlassenen Mitarbeiter des Bischofszeller Bauunternehmens. Mit Plakaten, Fackeln, einer selbstgebauten Schallmauer und einer Dachkonstruktion breiteten sie sich am Mittwoch in Arbon aus – direkt vor dem «Manser Handwerkercenter», ein weiteres Unternehmen ihres Noch-Chefs Patrick Manser. Er gilt während der Protestaktion als grosser Sündenbock.

«Im Februar gibt's keinen Lohn mehr»

Anfang Woche wurde bekannt, dass Manser beim Bezirksgericht Weinfelden Antrag zur Konkurseröffnung für die Firma Marty gestellt hat. Wird diese vom Gericht gutgeheissen, kommt es weder zu einem Konsultationsverfahren noch zu einem Sozialplan für die entlassenen Angestellten. «Gestern wurde uns mitgeteilt, dass im Februar definitiv kein Lohn mehr ausbezahlt wird», sagt Kranführer Frank Heinrich gegenüber FM1Today. «Wir sind dem Chef scheissegal.»