Die Gülle floss am Samstagnachmittag aus unbekannten Gründen in einen Meteorschacht, der in das Chalchofenbächli führt. Von dort aus floss die Jauche über weitere Bäche in Richtung Untersee.

Die Feuerwehr Steckborn errichtete eine Sperre, pumpte die Jauche ab und spülte den Bach mit Frischwasser. Dadurch konnte eine Verschmutzung des Untersees verhindert werden. Allerdings verendeten mehrere hundert und somit sämtliche Fische der betroffenen Bachabschnitte. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

Neben der Polizei waren ein Fischereiaufseher und das Amt für Umwelt vor Ort.

(red.)