Wegen einer Tanküberfüllung flossen mehrere hundert Liter Heizöl in den Häftlibach in Tübach. Das Heizöl floss weiter in den Hornbach, der in den Bodensee führt. Die Feuerwehr konnte das Öl vor dem Eintritt in den See stoppen.

