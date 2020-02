Messerstecherei in Kreuzlingen – 64-Jähriger schwer verletzt

Kurz vor 19.45 Uhr kam es am Sonntag vor einer Liegenschaft an der Romanshornerstrasse in Kreuzlingen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Nordmazedoniern im Alter von 64 und 65 Jahren. «In welcher Beziehung die beiden Männer zueinander stehen, wird jetzt abgeklärt», sagt Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau.

Opfer nicht in Lebensgefahr

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau wurde dabei der 64-Jährige durch ein Messer schwer verletzt. Er musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. «Der 64-jährige wurde schwer am Oberkörper verletzt, er ist aber nicht in Lebensgefahr», sagt Graf.