Milchtransporter kracht in Auto – Frau verletzt

Am Montagmittag, kurz vor 11.45 Uhr, ist es in Wängi zu einem Unfall gekommen. Dies teilt die Kantonspolizei Thurgau mit.

Zum Unfall kam es, als eine 73-Jährige mit ihrem Auto auf der Neuhausstrasse von Wängi in Richtung Matzingen fuhr. An der Verzweigung Grütstrasse krachte dann ein Lastwagen seitlich frontal in ihr Auto. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau übersah der Lastwagenfahrer die von rechts kommende, vortrittsberechtigte Autofahrerin.