Mit BMW in Haus gekracht – Beifahrerin (16) schwer verletzt aus Auto befreit

Diese Spritztour in Frauenfeld nahm ein unschönes Ende: Am Samstagabend gegen 21.15 Uhr waren drei junge Frauen in einem Auto unterwegs. Die Autofahrerin (19) bog von der Langdorfstrasse rechts in die Zürcherstrasse ein. Dabei prallte sie in eine Fussgängerinsel und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der BMW geriet nach wenigen Metern neben die Fahrbahn und krachte in ein Mehrfamilienhaus, schreibt die Kantonspolizei Thurgau.

Die Fahrerin und eine Mitfahrerin (17) kamen mit leichten Verletzungen davon. Die Beifahrerin (16) wurde schwer verletzt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr Frauenfeld aus dem Auto befreit werden. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie von der Rega ins Spital geflogen.

Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken. Während der Unfallaufnahme sperrte die Feuerwehr die betroffenen Strassenabschnitte für mehrere Stunden und leitete den Verkehr um.

Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, soll sich beim Kantonspolizeiposten Frauenfeld melden.

