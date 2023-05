Mit dem Auto wollte ein Thurgauer möglichst viele Ausländer töten

Um ein möglichst gutes Bild zu kriegen, testete er, wie das Handy am Beifahrersitz hält und fuhr verschiedene Routen ab, die sich für die Fahrt eignen würden. Eine weitere Befestigungsmöglichkeit testete er am Rückspiegel seines Autos.

Dazu stellte er zu Hause Nagelbretter her, die er bei einer potenziellen Verfolgungsjagd auf Polizeiautos werfen wollte. All das unternahm er, damit er seine Amokfahrt möglichst lange durchführen kann.

Nun ist der Beschuldigte in einer psychiatrischen Anstalt. Am Dienstag kam es vor dem Bezirksgericht Arbon zum Prozess gegen den 30-jährigen Mann. Ihm werden unter anderem mehrfachen eventualvorsätzlichen Mord und eventualvorsätzliche schwere Körperverletzung vorgeworfen.

Mit dem Auto wollte er im September 2020 eine Amokfahrt durchführen und so möglichst viele Ausländer töten, die er laut der Anklageschrift primär an der Hautfarbe identifiziert hätte. Gemäss seiner Auffassung könne nur so der Rassenkrieg losgetreten werden, um sicherzugehen, dass die «weisse Rasse» siegreich ist.

Am 11. September fährt er los

Er beschloss, seine Tat am 20. August 2020 durchzuführen. Doch weil es an diesem Tag regnete, verschob er die Fahrt auf den 11. September, den 19. Jahrestag der Terror-Anschläge auf das World Trade Center und aufs Pentagon in den USA.

Unter dem Namen «Rampage» startete er am 11. September den Livestream und fuhr los. Kurz nach seiner Abfahrt sah er zwei jugendliche Velofahrerinnen, wobei eine davon dunkelhäutig war.

Der Mann lenkte sein Auto in die Teenagerinnen, wobei eine der Jugendlichen über die Motorhaube geschleudert wurde und auf dem Asphalt landete.

Anschliessend knallte der Beschuldigte in ein parkiertes Auto, das seine Amokfahrt zum Stillstand brachte. Zunächst versuchte er noch, weiterfahren, gab sein Vorhaben aber schnell auf.

Nach Irrfahrt in Handschellen gelegt

In der Folge trat er an ein stehendes Auto heran, öffnete die Tür, und drückte der Lenkerin ein Messer an die Brust und riss sie aus dem Auto. Mit seinem neuen Gefährt unternahm er eine regelrechte Irrfahrt durch die beiden Appenzell, die Stadt St.Gallen, durch Rorschach und durch St. Margrethen. In Heerbrugg konnte der Mann schliesslich von der Kantonspolizei St.Gallen festgenommen werden.

Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.