«Ein Unbekannter hat am Montagmorgen den BP-Tankstellenshop in Arbon überfallen», schreibt die Kantonspolizei Thurgau am Montagnachmittag.



So betrat der Täter kurz vor 8.15 Uhr den Shop an der Landquartstrasse und bedrohte die beiden Angestellten mit einem Messer. Er forderte Bargeld und flüchtete wenig später zu Fuss.

Die Angestellten blieben körperlich unverletzt. Eine Fahndung der Kantonspolizei Thurgau verlief bisher ergebnislos. Der kriminaltechnische Dienst sicherte die Spuren vor Ort, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Täter wird als zirka 175 Zentimeter gross und schlank beschrieben, er sprach Schweizerdeutsch. Der Mann trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit goldenem Reissverschluss und eine Sonnenbrille. Wer Angaben zum Täter machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei Thurgau zu melden.

(red.)