Mitarbeiter spricht über Entlassungen bei der Baufirma Marty

«Patrick Manser hat man einmal im Jahr an der Weinachtsfeier gesehen», so beschreibt Mike Bertsche seinen ehemaligen Chef, der ihn vergangene Woche auf die Strasse stellte. Ihn und rund 50 weitere Mitarbeiter der Baufirma Marty in Bischofszell, wie der Firmenbesitzer Patrick Manser gegenüber der Nachrichtenagentur SDA bestätigt.

«Es lässt mich nicht kalt»

TVO hat den Kranführer Mike Bertsche auf einer Baustelle in Kreuzlingen am Dienstag getroffen. Der Schock beim langjährigen Mitarbeiter sitzt immer noch tief: «Ich habe mir im Januar eine Wohnung in der Gegend gekauft, eine Woche später bekam ich die Kündigung», erzählt Mike Bertsche. «Meine Frau und mein Kind wollen auch leben. Es lässt mich nicht kalt, die Kündigung.»

Der gesamten Belegschaft seien vom Verwaltungsratspräsidenten Patrick Manser eigens unterzeichnete Kündigungsbriefe zugeschickt worden, schreibt die Gewerkschaft Unia. Das sei rechtlich nicht erlaubt, sagt Danijela Basic, Unia-Mitarbeiterin: «Das Arbeitsrecht wird in diesem Fall mit Füssen getreten. Massenentlassungen sind gesetzlich geregelt.» So müsse beispielsweise der Kanton informiert werden ausserdem gebe es ein Konsultationsverfahren von 30 Tagen. Das heisst, die Mitarbeiter hätten im voraus informiert werden müssen. «Es gibt auch keinen Sozialplan.»

Patrick Manser war für Stellungnahme nicht erreichbar

Die Unia möchte nun mit den Mitarbeitern der Firma Marty am Donnerstag zusammen sitzen und schauen, wie die Arbeitsplätze noch zu retten sind.

Mike Bertsche befürchtet indes, dass er ein Opfer einer fiesen Masche wurde: «Patrick Manser will Konkurs anmelden und dann mit dem Material alles so regeln, dass er ohne Verlust aus der Sache rauskommt.»

Patrick Manser selbst war für eine Stellungnahme gegenüber TVO nicht erreichbar. Das Ostschweizer Fernsehen versuchte Manser mehrfach zu erreichen. Die Sekretärin liess aber ausrichten, dass Patrick Manser den ganzen Tag an Sitzungen sei.

(abl/David Lendi)