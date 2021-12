Wir kennen sie alle vom Bahnhof oder aus der Cafeteria: Snackautomaten. In Kreuzlingen am Bodensee gibt es nun ein ganz spezielles Exemplar. «Am Samstag habe ich ihn eingeweiht», sagt die Besitzerin Caroline Diop-Martins stolz. Der rotweisse Automat steht gut gelegen an einem hoch frequentierten Spazierweg. Doch das Aussergewöhnliche am «Pepaaamat» ist nicht seine Farbe, sondern das Angebot.

Statt fettigen Chips und Cola aus der Dose gibt es für die Spaziergängerinnen und Spaziergänger vegane Snacks. «Ich bin ein Ein-Frau-Betrieb und mache alles selbst. Muffins, Chili-Sauce, Hot African Pepper Sauce und vegane Gyros», sagt die Betreiberin.

Besonders wichtig ist für Caroline Diop-Martins der Gedanke hinter dem Automaten. «Ich selbst esse auch kein Fleisch mehr und will damit etwas für die Umwelt und gegen die Verschwendung von Ressourcen tun», sagt sie.

Klimafreundlicher Snackautomat

Aus Kreuzlingen stammt eine weitere innovative Snackautomaten-Idee. So hat in der Corona-Pandemie die Firma Eventcrew einen Automaten entwickelt, der ausschliesslich solarbetrieben ist. Der Snackautomat steckt dabei in einem Container mit einer Solaranlage auf dem Dach. Damit ist das Design der welterste Solarautomatencontainer.

Mittlerweile stehen die Automaten auf Autobahnraststätten in der ganzen Ostschweiz. Zum Beispiel im Weinland zwischen Winterthur und Schaffhausen, in Oberweiher zwischen Winterthur und Wil sowie in Stegen zwischen St.Gallen und Winterthur. Das nachhaltige Konzept scheint sich zu lohnen.

Selecta muss sich anpassen

Auch beim Automatenbetreiber Selecta merkt man einen Wandel in der Branche. Die Corona-Pandemie hat im letzten Jahr zu einem Rückgang der Pendlerinnen und Pendler geführt. Deshalb ist jetzt Umdenken gefragt, ist sich die Mediensprecherin von Selecta, Kateryna Schütz, sicher. Gerade das Thema Nachhaltigkeit ist bei vielen sehr präsent. In den letzten Monaten hat das Unternehmen einige Dinge verändert. «Zum Beispiel sind unsere Kaffeebecher nun recycelt. Aber wir können nicht alles nachhaltig machen, das geht nicht», erklärt Schütz.

Auch im Snack-Angebot gibt es bei Selecta vermehrt gesunde Artikel. So sieht man in Zukunft vielleicht in den einen oder anderen Automaten Äpfel oder gesündere Chips.

Was Selecta versucht, hat der «Ein-Frau-Betrieb» in Kreuzlingen bereits erreicht. Nach den ersten Tagen zieht die Besitzerin Caroline Diop-Martins bereits ein gutes Fazit: «Es kommt relativ gut an, die meisten leben aber gar nicht vegan. Die Leute mögen einfach das Essen.» Ob das Angebot auch längerfristig funktioniert, wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen.

(noh)