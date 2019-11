Grossbrand in Schreinerei gelöscht – nur noch Grundmauern übrig

Nach dem Grossbrand einer Produktionshalle vom vergangenen Mittwoch in Hörhausen (FM1Today berichtete) führten Ermittlungen der Kantonspolizei Thurgau zur Verhaftung eines 56-jährigen Schweizers aus dem Kanton Thurgau. Er steht in dringendem Tatverdacht, den Brand in Hörhausen verursacht zu haben. Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen führt eine Strafuntersuchung und hat Untersuchungshaft beantragt.