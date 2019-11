Mutmasslicher IS-Kämpfer in Asylzentrum verhaftet

In Syrien soll er als Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gegen die Kurden gekämpft haben – vergangenen Samstag wurde der Mann laut Informationen von «Crime Schweiz» im Kreuzlinger Asylzentrum festgenommen.

Tatverdacht einer rechtswidrigen Einreise

«Konkret läuft bei uns eine Strafuntersuchung wegen des Tatverdachts einer rechtswidrigen Einreise», bestätigt Marco Breu, Oberstaatsanwalt und Sprecher der Thurgauer Staatsanwaltschaft, gegenüber «Crime Schweiz». FM1Today erreichte die Staatsanwaltschaft bislang nicht für eine Stellungnahme.

Krumme Geschäfte

Vor einem halben Jahr soll der mutmassliche IS-Kämpfer in die Schweiz eingereist sein. Zunächst sei er im Asylzentrum in Altstätten untergebracht worden. Der Syrer habe anfangs angegeben, nur Arabisch zu sprechen – er könne sich aber auch problemlos auf Deutsch, Kurdisch und Türkisch verständigen. In beiden Ostschweizer Asylzentrum habe er krumme Geschäfte betrieben, etwa Medikamente in die Unterkunft geschmuggelt.

Flüchtlinge im Asylzentrum sollen den «falschen Asylsuchenden» am Ende enthüllt haben. Nachdem in syrischen Medien ein Bild erschienen war, das den mutmasslichen IS-Anhänger zeigte, rief die Heimleitung die Polizei.

Syrer sitzt in Ausschaffungshaft

Aufgrund des Verdachts einer Mitgliedschaft einer terroristischen Vereinigung wurde die Bundesanwaltschaft informiert. Der Syrer befindet sich in Ausschaffungshaft.

(red.)