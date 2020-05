Nach Beizentour im Koma – Gericht spricht Beschuldigten frei

Der Vorfall ereignete sich vor drei Jahren: Ein 40-jähriger Mann war um zwei Uhr morgens mit seinem Bruder in einer Sirnacher Bar unterwegs, schreibt die Thurgauer Zeitung. Dann sei ein 45-Jähriger in der Bar aufgetaucht und habe herumgepöbelt, wie der 40-jährige Kläger am Dienstag vor dem Bezirksgericht Münchwilen erzählte. Es kommt zur Auseinandersetzung zwischen dem 40-jährigen Kläger und dem 45-jährigen Angeklagten. Beide stürzten, wobei sich der Kläger schwer am Kopf verletzte. Der Mann lag anschliessend zehn Tage im Koma und ist bis heute 50 Prozent arbeitsunfähig. Den 45-Jährigen klagt er wegen schwerer Körperverletzung an.

Wieso genau es zum Sturz gekommen war, konnten aber weder der Kläger noch der Angeklagte vor Gericht sagen. Wegen fehlender Beweise auf Seiten der Anklage sprach das Bezirksgericht den 45-jährigen Schweizer frei.

(red.)