Die Feuerwehren Ermatingen und Salenstein, sowie die Feuerwehren Kreuzlingen und Steckborn löschten den Brand, der am Dienstagmorgen in einer Garage in Ermatingen ausbrach. Bei den Löscharbeiten wurde ein 51-jähriger Mann verletzt, er hielt sich in der Garage auf, als das Feuer ausbrach. Nach der Erstversorgung musste ihn die Rega ins Spital fliegen. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt.

Zur Spurensicherung und Klärung der Brandursache kamen der Brandermittlungsdienst und der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau vor Ort.