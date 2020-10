Es war ein Anlass mit klaren Anweisungen: «Chlööpf dii Wääg!!!», lautete der Name der Party, welche am 26. September in Friltschen bei Weinfelden stattfand, und bei der sich mindestens vier Personen mit dem Corona-Virus infizierten.

Mindestens – denn weitere sind in Abklärung, sagt Miriam Hetzel, Medienverantwortliche des Kantons Thurgau: «Nebst den vier bestätigten Fällen zeigen weitere Personen Symptome und müssen noch getestet werden.» (Stand Freitag Nachmittag)

Der Kanton Thurgau ruft erstmals zur Quarantäne auf

Dabei dürfte der Abend für die Partyveranstalter, das «Plöööree-Team», bis zum Bekanntwerden der Infektionen ein voller Erfolg gewesen sein. Auf jeden Fall hätten Sie nicht damit gerechnet, so schnell an ihr Kapazitätslimit von 300 Personen zu kommen.