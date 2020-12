Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen, als eine Autofahrerin auf der Tegelbachstrasse in Richtung Frauenfeld unterwegs war. Die 45-Jährige übersah an der Verzweigung Dorfstrasse den vortrittsberechtigten Lastwagen. Es kam zur seitlichen frontalen Kollision. Beim Crash wurde das Auto weggeschleudert, es landete im angrenzenden Bachbett.

Die 45-Jährige wurde mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht. Der 37-jährige Lastwagenchauffeur und sein Beifahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken. Zur Sicherung und Bergung des Autos wurde die Feuerwehr Frauenfeld beigezogen. Die Tegelbachstrasse musste für rund zweieinhalb Stunden gesperrt werden.

(red.)