Ein 24-jähriger und zwei 26-jährige Albaner haben innerhalb von zwei Wochen praktisch täglich, teilweise sogar mehrmals an einem Tag, Einbruchdiebstähle auf Zürcher und Thurgauer Boden begangen. Die drei Männer wurden bei einer gezielten Aktion der Kantonspolizei Thurgau Ende Januar festgenommen. Bei der Festnahme konnte ein Teil des Deliktsguts sichergestellt werden.

Die Männer hielten sich als Touristen in der Schweiz auf. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren sie jeweils mit einem Auto von ihrer Unterkunft aus zu den Tatorten. Der Fahrer verliess das Gebiet mit dem Auto, die anderen zwei begaben sich zu Fuss in die Wohnquartiere. Dort hielten sie nach Häusern Ausschau, wo scheinbar niemand zu Hause war. Die Einbrüche fanden jeweils in der Abenddämmerung statt.

Die Thurgauer Kantonspolizei klärt nun ab, ob die drei Beschuldigten für weitere Einbrüche in Frage kommen. Die Staatsanwaltschaft Frauenfeld führt eine Strafuntersuchung.

(red.)