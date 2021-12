Nach hundert Tagen war es so weit, ein Kran zog den Bodensee-Gin «TEN» aus dem See. Der Gin lag seit September unter Wasser. Damals sagte Jenny Strohmeier, Produzentin und Entwicklerin des Bodensee-Gin stolz: «Wir konnten die Gin-Kugel auf rund 20 Meter Tiefe runterlassen.»

Gin soll besonderen Geschmack haben

An der Gin-Bar in Romanshorn konnte der Bodensee-Gin bereits getestet werden. «Der Spirit des Bodensees wird auf jeden Fall einen positiven Einfluss haben», war sich Strohmeier im September sicher. Und das hat offenbar geklappt: «Der im See gelagerte ‹TEN› ist im Vergleich zum Gin aus dem selben Brand in der Nase und im Gaumen noch feiner und ausgewogener», schreibt die Gin-Manufaktur in einer Mitteilung. Die zwei Bar Druck und die konstante Temperatur von vier Grad haben sich scheinbar auf den Geschmack des Gins ausgewirkt.