Ein 14-jähriger Bub wird vergangen Freitag von jungen Erwachsenen beim Bahnhof Weinfelden verprügelt. Mit Füssen und Fäusten wird auf den Jugendlichen eingeschlagen während dieser auf dem Boden liegt. Gemäss 20Minuten wurde der 14-Jährige von einem Autofahrer gerettet, der die Polizei verständigte. Er erlitt eine Gehirnerschütterung, Prellungen und Schürfungen.

Regierung und Polizei sehen keinen Handlungsbedarf

Das war nicht die erste Gewaltattacke am Bahnhof Weinfelden. Gemäss Kantonspolizei Thurgau sind für den Bahnhof Weinfelden in den letzten zwei Jahren insgesamt 286 Einsätze registriert – die meisten seien präventive oder repressive Kontrolltätigkeiten gewesen. Acht Anzeigen betreffend Tätlichkeiten seien eingegangen.

Die Kantonspolizei Thurgau sage gegenüber «20 Minuten», dass es am Bahnhof Weinfelden im Vergleich zu anderen Thurgauer Bahnhöfen nicht mehr Straftaten gebe. Die Polizei sei regelmässig zivil und uniformiert am Bahnhof unterwegs. Auch die Thurgauer Regierung sieht am Bahnhof Weinfelden keinen Handlungsbedarf – antwortet sie auf einen entsprechenden Vorstoss eines SVP-Politikers, der nach einem Angriff auf einen 9-Jährigen eingereicht wurde. Im Oktober wurde dem Buben durch Unbekannte eine Flüssigkeit in den Mund gedrückt, FM1Today berichtete.

Stadt Weinfelden setzt privaten Sicherheitsdienst ein

Der Stadt Weinfelden gehen die Massnahmen zu wenig weit. Deshalb setzt die Stadt ab sofort am Bahnhof einen privaten Sicherheitsdienst ein, der jeweils am Abend am Bahnhof Weinfelden präsent ist, schreibt sie auf Facebook.