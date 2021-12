Die 35-jährige Frau war am Samstagmorgen gemeinsam mit ihrem Kind auf der Pfynerstrasse in Richtung Herdern unterwegs. In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und geriet auf die Gegenfahrbahn. Das Auto kam schliesslich von der Strasse ab, überschlug sich und kam in einem abfallenden Waldstück zum Stillstand.