Der 22-jährige Töfffahrer überholte in einer Rechtskurve ein vorausfahrendes Auto und prallte in ein entgegenkommendes Auto. Der Töfffahrer verstarb noch auf der Unfallstelle. Der 78-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen um kurz vor 8.45 Uhr zwischen Kradolf und Bischofszell beim Bahnübergang, wie es auf Anfrage bei der Thurgauer Kantonspolizei heisst.

Das Auto geriet nach der Kollision von der Strasse und kam auf dem Bahntrassee zum Stillstand. Der Bahnverkehr musste deshalb für mehrere Stunden unterbrochen werden. Der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau sicherte die Spuren an der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme wurde der betroffene Streckenabschnitt gesperrt. Die Feuerwehr richtete eine grossräumige Umleitung ein.

Auch auf der Zugstrecke zwischen Sulgen und Gossau kam es bis nach dem Mittag zu Verspätungen und Zugausfällen. Betroffen war die Linie S5. Reisende wurden gebeten, über Romanshorn auszuweichen oder den Bahnersatz zu nehmen.

(red.)