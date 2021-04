Die Sonne verschwindet irgendwo hinter Kreuzlingen, Gläser klirren zum Anstossen aneinander, Musik begleitet die letzten Stunden eines heissen Sommertags in einer Bar am Ufer. Der Bodensee leuchtet rot und golden und man wähnt sich für kurze Zeit im Urlaub im Tessin.

Beinahe jeder Sommer am Bodensee bietet Tage, an denen dieser Eindruck durchaus entstehen kann. Aus gastronomischer Sicht bedient wurde diese Fantasie über lange Zeit kaum – zumindest, was den Schweizer Teil des Obersees angeht.

Lange Zeit war das Ufer aus gastronomischer Sicht recht leblos, oder zumindest sehr katholisch. Natürlich gab es immer gute Restaurants, doch die «coolen» Angebote waren spärlich gesät. Langsam scheint sich aber eine Trendwende abzuzeichnen.

Die Tiki-Bar in Goldach oder auch der Pop-up-Strandgarten in Horn fingen an, das Bedürfnis nach Strandbars zu befriedigen. Nun soll auch in Arbon ein Angebot entstehen.

Aus Postautos mach Strandbar

Saurer Garten soll das Ganze heissen – und auch dort sein: auf dem Platz vor dem Saurer Museum, an bester Lage in Ufernähe. «Charakteristisch werden sicher die beiden Saurer-Postautos aus den 70er Jahren sein», sagt Astrid Dörig.

Die ehemalige Pächterin der Altstätter «Breite» übernimmt die operative Geschäftsführung der Strandbar. Die Postautos hat sie auf einem Schrottplatz entdeckt und gekauft. Sie sollen als Kiosk und Unterschlupf bei schlechtem Wetter dienen, derzeit werden sie umgebaut.

«Wann genau wir anfangen können, ist noch nicht klar. Es hängt alles von den Einsprachen ab», sagt Dörig. Es könne bereits im Juni soweit sein, aber auch Juli oder August werden.

Ebenfalls unklar ist, wie lange der Garten bleiben soll. Ausgelegt ist das Projekt als Zwischennutzung. «Wir rechnen mit vier Jahren», sagt Dörig, «es spielen aber viele Faktoren mit».

Arboner DNA

Wichtig ist den Initianten der Bezug zur Stadt Arbon. Mit den Saurer-Postautos ist dieser offensichtlich: Der ehemals grösste Lastwagenhersteller der Schweiz ist seit mehr als 150 Jahren untrennbar mit Arbon verbunden.

Unter den fünf Beteiligten befinden sich auch der Arboner Stadtrat Michael Hohermuth, Tim Hasler aus Roggwil, Alexandre Hoenner aus Arbon und Cristian Böni aus St.Gallen, wie die Thurgauer Zeitung berichtet.

Und so soll die neue Strandbar das übrige Gastro-Angebot auch nicht zwingend konkurrieren, wie Dörig sagt. «Die Arboner Gastronomen sind eingeladen, ihr Angebot aus einem Foodtruck bei uns zu verkaufen. Auch eine Zusammenarbeit mit der Wunderbar ist für uns denkbar.»