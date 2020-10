Ein Gesetz soll ab nächstem Sommer in Oberuzwil regeln, wann die Bauern güllen dürfen. Von Freitagmittag bis Sonntagabend wird das Jauchen dann verboten sein. Über das Vorgehen der Gemeinde zeigen sich viele Personen entsetzt, einige unterstützen den Plan. In der Thurgauer Gemeinde Bussnang hatte man vor eineinhalb Jahren nach Meldungen aus der Bevölkerung auch auf die Problematik aufmerksam gemacht. Seither gab es keine Meldungen bezüglich Gülle am Wochenende mehr.

Mitteilung in Amtsblatt half

«Einzelne Personen hatten sich wegen dem Güllen bei uns gemeldet», sagt der Bussnanger Gemeindepräsident Ruedi Zbinden gegenüber FM1Today. «Dann haben wir den Spiess umgedreht und uns in unserem Mitteilungsblatt bei den Bauern bedankt, die sich daran halten, am Wochenende nicht zu güllen.» Die Resonanz auf die anschliessende Mitteilung sei gross gewesen. «Aber durchaus positiv seitens Bauern als auch der Anwohner.» Es sei eine faire Vorgehensweise gewesen und habe sehr gut funktioniert.

«Drohkulisse pauschal gegen Bauern»

Ein Gesetz zu erlassen, wäre für Zbinden nicht in Frage gekommen. «Das wäre eine Drohkulisse pauschal gegen die Bauern», so der Gemeindepräsident. Diese würden ohnehin schon sehr streng kontrolliert werden, in allem was sie machen. «Es wäre nicht verhältnismässig, wegen ein paar Einzelfällen ein Gesetz zu erlassen. Zweitens frage ich mich, wie dieses Gesetzt überhaupt umsetzbar wäre.» Er findet, dass einfach mehr Verständnis, Rücksichtnahme und Toleranz von Anwohnern sowie den Bauern gefordert wäre. «Man kann solche Probleme auch anders lösen.»