Thurgauer Fussballclub AS Scintilla wird gesperrt

Von «noch nie dagewesener Gewalt» in seinem Gebiet, schreibt der Ostschweizer Fussballverband (OFV) in einer Mitteilung. Mehrere Spieler des Arboner Clubs AS Scintilla haben beim 4.-Liga-Spiel gegen den USV Eschen-Maurer massiv auf drei Gegenspieler eingeschlagen. Auch als die Opfer auf dem Boden gelegen seien, hätten die Spieler nicht von ihnen abgelassen. «Gewalt, die besonders verwerflich ist, da die übelsten Schläge gezielt auf den Kopf der Opfer zielten», schreibt der OFV.

Situation eskalierte innert Sekunden

Zu diesem Schluss kommt der OFV nach der Sichtung der Stellungnahme der Vereine und des Schiedsrichter-Rapports.

Nach dem Anschlusstor durch den USV Eschen/Mauren wollte ein Liechtensteiner Stürmer den Ball schnellst möglich aus dem Netz der AS Scintilla holen. Dabei stellte sich der Torhüter quer. Innert Sekunden ist die Situation anschliessend eskaliert (FM1Today berichtete). Die drei betroffenen Spieler aus Liechtenstein mussten ins Spital gebracht werden. Einer trug innere Blutungen davon.

Sperre und hohe Geldbussen

Der OFV greift nun zu «drastischen Strafen», wie er in seiner Mitteilung schreibt. Die «übelsten Täter» werden für Monate gesperrt. Hinzu kommen für hohe Geldbussen für die Täter. Für die gesamte Mannschaft wurde ein Boykott verhängt. Dieser gilt bis zum 30. Juni 2020. Auch diese Strafe sei mit massiven Geldbussen kombiniert. Wie hoch diese sind, schreibt der OFV in seiner Mitteilung nicht. Für Rückfragen war am Freitagabend niemand erreichbar.

AS Scintilla steigt wohl ab

Des Weiteren werden dem AS Scintilla die bisher erspielten 9 Punkte abgezogen und alle nicht gespielten Partien werden mit einer Forfait-Niederlage gewertet. Dies dürfte für die Mannschaft den Abstieg in die 5. Liga bedeuten. Spezifisch schreibt das der OFV in seiner Mitteilung aber nicht.

Dafür betont der OFV, dass es sich beim Vorfall «bei mehreren hundert Spielen pro Saison» um einen Einzelfall handle. Dieser verurteilt der OFV aber aufs schärfste und schreibt abschliessend: «Man fand sich in Eschen zu einem Fussballspiel [...] zusammen. Dabei wurde der Fussball durch eine Mannschaft missbraucht um sich mit Gewalt und Selbstjustiz in Szene zu setzen. Jegliche Fairness wurde aufs gröbste verletzt. Derartige massive Übergriffe durch eine halbe Mannschaft und das in dieser bisher unbekannten Härte wird der OFV niemals tolerieren».

(cas)