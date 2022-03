Nur eine von drei fährt noch: Zwei Bodensee-Fähren ausser Betrieb

Wer in diesen Tagen mit dem Auto auf der Bodenseefähre über den See fahren will, muss sich gedulden. Von den drei Fähren verkehrt derzeit nur noch die «MS Friedrichshafen» zwischen Romanshorn und Friedrichshafen. Darum kann man nur noch alle zwei Stunden über den See fahren. Fussgänger können ausnahmsweise mit der «MS Thurgau» den See überqueren. Grund für die aussergewöhnlichen Fahrten sind kurzfristigen Wartungsarbeiten an der Fähre «Euregia» und der «Romanshorn», schreiben die Bodensee-Schiffsbetriebe online.

Die Euregia soll Anfang April wieder flott sein, sagt Christopher Pape von den Bodensee-Schiffsbetrieben in Konstanz im «St.Galler Taglatt». Während bei der «Euregia» die Wartungsarbeiten auf Hochtouren laufen und sie in zwei Wochen wieder in See stechen soll, muss die «MS Romanshorn» auf ein Ersatzteil für den Antrieb warten. Die Bodenseeschifffahrtsbetriebe hoffen, dass das Teil im April geliefert wird und sie das Schiff für den Saisonauftakt flott bekommen.