So veränderte sich der Style am Openair Frauenfeld

Das Openair Frauenfeld hat sein Line-up für 2021 bekanntgegeben. Die meisten Acts vom abgesagten Festival 2020 werden auch im nächsten Jahr wieder in Frauenfeld auftreten, hinzugekommen sind unter anderem Tyler, the Creator und Migos.

Das Schutzkonzept für das Festival sei derzeit noch in Planung und müsse laufend der aktuellen Situation angepasst werden. Die Veranstalter stehen in Kontakt mit den kantonalen Behörden, um passende Lösungen zu finden. Was jetzt schon sicher ist: Social Distancing wird mit rund 180'000 Zuschauern nicht möglich sein, wie Bodmer betont. «Wir müssen diesbezüglich Alternativen finden. Einerseits müssen wir davon ausgehen, dass Masken eine grosse Rolle spielen werden. Andererseits ist es möglich, dass wir Schnelltests zur Verfügung stellen, damit sich die Gäste direkt beim Einlass testen lassen können.»

Ein Fünftel der Tickets steht noch zum Verkauf

Die Besucherzahl im nächsten Jahr zu verringern, sei keine Option, sagt Joachim Bodmer: «Für das diesjährige Openair haben wir bis zum Lockdown schon fast alle Tickets verkauft. Diese wurden bis auf wenige Ausnahmen für das nächste Jahr umgewandelt.» Somit steht aktuell noch rund ein Fünftel der Tickets zum Verkauf.