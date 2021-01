«Wir haben verschiedene Hinweise, die darauf hindeuten, dass das OAFF wie geplant stattfindet. Die Impfungen gehen schneller voran als gedacht und es gibt neue Technologien bezüglich des Testens.» Erleichternd hinzu kommt gemäss Bodmer, dass das Openair Frauenfeld erst relativ spät im Sommer, am Wochenende vom 7. bis 10. Juli 2021, ausgetragen wird.

«Wir gehen davon aus, dass wir im Juli 2021 auf der Allmend in Frauenfeld stehen werden und das beste Festival ever feiern», sagt Joachim Bodmer, Medienverantwortlicher des Openairs Frauenfeld, auf Instagram .

Wir versuchen in Absprache mit den Behörden, unseren Partnern und Spezialisten alles, um eine sichere Durchführung des Festivals zu ermöglichen. Wir sind sowohl auf internationaler Ebene im Rahmen der Europäischen Festival Association Yourope, auf nationaler Ebene mit der SMPA (Swiss Music Promoters Association) sowie auf regionaler Ebene im Austausch mit Veranstaltern und der Politik.

Bis wann erhalten die Bands, Handwerker, Gastronomiebetreiber oder Festivalbesucher einen Bescheid über die Durchführung?

Wir streben eine frühzeitige Klarheit über eine Durchführung der Festivals in der ersten Hälfte des Sommers bis März an. Wie wollen eine möglichst einheitliche Lösung für die gesamte Branche gewährleisten. Dafür benötigen wir vom Bund klare Richtlinien, einen kohärenten Zeitplan/-horizont und eine gewisse Planungssicherheit. Die Kooperation mit den Behörden ist für uns zentral.

Ist das Openair Frauenfeld im Vergleich zu anderen Festivals im Vorteil, weil es erst später im Sommer stattfindet?

Wie erwähnt, streben wir eine möglichst einheitliche Lösung für alle Festivals/Veranstaltungen an, aber Faktoren wie der Zeitpunkt der Veranstaltung, die Anzahl Besucher und Besucherinnen und das Gesamtkonzept spielen natürlich ebenfalls eine Rolle. Das Openair Frauenfeld ist nur eine Woche nach dem OpenAir St.Gallen, daher ist das kein Vorteil.

Wie wird das OASG aktuell aufgrund der Corona-Pandemie geplant?

Trotz Kurzarbeit und den schwierigen Umständen arbeiten wir mit Hochdruck und sind in den Vorbereitungen für den Festivalsommer. Wir sind allerdings darauf angewiesen, dass wir so schnell wie möglich wieder unter sicheren Bedingungen veranstalten können. Darum arbeiten wir intensiv an Schutzkonzepten im erwähnten Austausch mit vielen weiteren europäischen und Schweizer Festivals sowie externen Spezialisten, die bereits Schutzkonzepte für andere Branchen erstellt haben.

Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass nur geimpfte Personen an Festivals (beispielsweise dem OASG) teilnehmen dürfen?

Zum jetzigen Zeitpunkt stellt sich diese Frage für uns noch nicht, da die Zuständigkeit aus unserer Sicht bei den Behörden liegt. Die Impfstrategie sowie ein allfälliges Impfobligatorium sollten von behördlicher Seite möglichst zentral koordiniert und kommuniziert werden.