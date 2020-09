Oldtimer-Projekt für Innovationspreis nominiert

Das Programm «Kompass Arbeitsintegration» in Bischofszell begleitet Erwerbslose zurück in den Berufsalltag. Dies unter anderem mit einer Werkstatt, in der Betroffene alte Autos restaurieren können. Dafür wurde das Unternehmen für den «Swiss Classic Award» nominiert.

Patrick Pellegrino hat vor einem Jahr seinen Job im Sicherheitsbereich gekündet und sucht seither nach einer neuen Perspektive. In dieser Zeit arbeitet er in der Oldtimer-Garage der «Kompass Arbeitsintegration» in Bischofszell. «Es ist Charaktersache. Ich arbeite lieber als zu Hause zu sitzen. Ich bin nicht der Typ dafür», sagt Pellegrino. «Bestätigung für unsere Arbeit» Nun wurde das Projekt für den «Swiss Classic Award» nominiert, eine Auszeichnung für innovative Ideen in der Oldtimer-Szene. «Das ist eine Bestätigung für unsere Arbeit», sagt der Schöpfer des Projekts, Joachim Brunnschweiler. «Wir arbeiten mit Erwerbslosen, welche nicht aus dem Automobilgewerbe kommen. Diese können hier bei uns arbeiten.» Plätze auf drei Monate befristet Aktuell arbeiten zwölf Erwerbslose an Projekten, welche sich für Garagen finanziell nicht mehr lohnen würden. Die Vermittlung der Erwerbslosen läuft über das RAV. Für maximal drei Monate können sie in der Oldtimer-Werkstatt arbeiten. Wer vorher eine neue Stelle findet, kann jederzeit abbrechen. Aktuell verhandelt das Unternehmen mit dem Kanton Thurgau über weitere Plätze in der Werkstatt. (red.)