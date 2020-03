Plättli Zoo bekommt Trampeltier-Nachwuchs

Der Plättli Zoo in Frauenfeld ist derzeit wegen der Corona-Krise geschlossen. Die Tiere des Zoos werden weiterhin durch einen Pfleger betreut und umsorgt. Noch sei es für den Zoo schwierig abzuschätzen, wie hoch der finanzielle Schaden sein wird. Der Zoo zählt auf den Bund, der Geld für Kulturinstitutionen versprach.

Vierte Stute der gleichen Mutter

In dieser schwierigen Zeit, ist es natürlich um so schöner, wenn ein Jungtier die Welt erblickt. Bei den Trampeltieren im Plättli Zoo hat es Nachwuchs gegeben. Vergangenen Mittwoch wurde «Shiva» geboren, was so viel wie «vielversprechend» bedeutet.