Politik auf Festbänken - der Thurgauer Grosse Rat muss umdisponieren

Im Kanton Thurgau trifft sich der Grosse Rat anstatt in einem der beiden Ratssäle in Frauenfeld oder Weinfelden zum ersten Mal in seiner Geschichte in der Festhalle Rüegerholz in Frauenfeld. Dies, weil in den Ratssälen die Abstandsregeln nicht eingehalten werden könnten.

In der Frauenfelder Festhalle Rüegerholz werden normalerweise grosse Feste gefeiert. In Zeiten von Corona trifft sich hier der Grosse Rat des Kantons Thurgau für seine Sitzung. Für die Politiker ist dies eine spezielle Erfahrung: «In den Ratssälen sitzen wir immer sehr eng aufeinander und haben kaum Platz. In der Festhalle haben wir deutlich mehr Platz und somit wird ein ganz anderes Arbeiten möglich», sagt Carmen Haag, Regierungsrätin der CVP. Mehr Abstand und regelmässige Desinfektion Die Sitzordnung in der Festhalle ist nicht anders als in den Ratssälen, nur die Abstände zwischen den Politikerinnen und Politikern sind grösser, um die Sicherheitsvorschriften des Bundes einzuhalten. Auch das Mikrofon auf dem Podium wird nach jedem Redner desinfiziert. Der Kanton Thurgau hat den neuen Tagungssaal innert kurzer Zeit für die Sitzung aufbereitet. «Die Suche nach einer Halle war aufwendig. Ausserdem musste die ganze Technik zusammengeführt und die Verpflegung für 150 Leute organisiert werden», sagt Ricarda Zurbuchen, Leiterin der Thurgauer Kanzleidienste. Weniger gequatsche unter den Politikern «Insgesamt finde ich es hier besser. Man hat mehr Abstand und kann so weniger mit den Kolleginnen und Kollegen quatschen. Es herrscht eine disziplinierte Atmosphäre», sagt SVP-Politiker Hermann Lei. Anderen fehlt hingegen der Austausch mit dem Nachbar: «Für die Meinungsbildung und den Gedankenaustausch ist der Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen wichtig», sagt Bernhard Braun von den Grünen. Trotz der ruhigeren Atmosphäre: Der Präsident des Grossen Rats, Kurt Baumann, vermisst die gewohnten Regierungssäle: «Auf diese Distanz sieht man die Emotionen der Leute nicht. Ich sehe nicht, wie jemand der ganz hinten sitzt, auf gewisse Voten reagiert.» An diesen Umstand muss sich der Präsident des Grossen Rats aber gewöhnen. Auch die nächste Sitzung in zwei Wochen findet wieder in der Festhalle Rüegerholz statt. Den ganzen TVO-Beitrag vom Mittwoch kannst du dir oben anschauen. (red.)