Der Täter, welcher der Polizei namentlich bekannt ist, hatte gemäss der Polizei am Sonntagabend mehrmals auf zwei Männer im Alter von 29 und 33 Jahren geschossen. Dabei verwendete er eine Faustfeuerwaffe, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. Diese konnte bisher noch nicht sichergestellt werden. Der Mann ist nach wie vor flüchtig. Die Polizei hat ihn zur Verhaftung ausgeschrieben.

Die Ermittlungen der Polizei laufen weiter. Die Kantonspolizei Thurgau bittet deshalb um Hinweise aus der Bevölkerung. Bereits ein dutzend Auskunftspersonen konnten befragt werden. Die Spuren vor Ort wurden gesichert.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagabend um 23 Uhr im Eingangsbereich eines Burgerladens in Rickenbach bei Wil. Nach ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei hatte der Mann mit den späteren Opfern das Lokal gemeinsam verlassen, bevor er auf sie schoss. Die Opfer wurden mit mittelschweren bis schweren Schussverletzungen ins Spital gebracht. Sie befinden sich ausser Lebensgefahr, wie die Kantonspolizei gegenüber FM1Today am Montag bekanntgab.

(red.)