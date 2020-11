Polizei nimmt Randalierer in Romanshorn fest

Die Kantonspolizei hat am Montagabend in Romanshorn einen 32-jährigen Randalierer festgenommen und in ärztliche Obhut überstellt. Der Mann randalierte beim Bahnhof.

Als die Polizei vor Ort eintraf, hatte sich der Mann in seine nahe gelegene Wohnung zurückgezogen, wie die die Polizei mitteilte. Weil Gefahr bestand, dass er sich etwas antun könnte, intervenierten Spezialisten und nahmen ihn gegen 20 Uhr fest. Verletzt wurde niemand. Während des Einsatzes war ein Teil der betroffenen Strasse kurzzeitig gesperrt. (sda)