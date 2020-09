Mit Hilfe eines Mannes des Nationalstrassenunterhalts konnten die Polizisten den verletzten Schwan auf dem Pannenstreifen in Sicherheit bringen. Die Tierrettung nahm den Schwan in Obhut und übergab ihn dem Tierarzt. «Wir wissen nicht, wie schwer der Schwan verletzt ist, aber er hat geblutet», sagt Daniel Meili, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau.

Und weil es in diesem Fall ein so schönes Happy End gibt, hat die Polizei für einmal die Geschichte in Verse gefasst und als Facebook-Post veröffentlicht: