Diessenhofen

Kurz nach 15.45 Uhr sei bei der Notrufzentrale die Meldung über den Diebstahl eingegangen, teilte die Kantonspolizei am Sonntag mit. Sie habe sofort eine Fahndung eingeleitet, in deren Verlauf es den Einsatzkräften bereits wenig später gelungen sei, die beiden tatverdächtigen Männer in einem nahegelegenen Waldstück festzunehmen.

Im Einsatz standen auch der kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau. Weitere Abklärungen seien im Gang und die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen habe eine Strafuntersuchung eröffnet.