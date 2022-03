Zwei Mädchen und eine erwachsene Person spielten am Nachmittag mit einem Flaschenzug, der mittels Seilwinde an der Hausmauer befestigt war. Eines der Mädchen stand am Ende des Seils in einer Schlaufe und liess sich einige Zentimeter in die Höhe ziehen.

Dabei löste sich aus noch ungeklärten Gründen die Seilwinde aus Holz, fiel herunter und traf eines der Mädchen am Kopf. Die 7-Jährige musste mit der Rega ins Spital geflogen werden, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt.

(red.)