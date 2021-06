Gesamthaft verzeichnete die Thurgauer Kapo zwischen 20 und 7 Uhr rund 60 Schadensmeldungen, wovon 45 Anrufe zwischen 23.30 und 1 Uhr eingingen. «Das Problem war, dass sehr grosse Regenmengen in kurzer Zeit gefallen sind», so Roth, «das führt immer zu Schadenfällen.» Neben den Einsätzen in den Kellern kämpften die Feuerwehren auch mit überfluteten Strassen und Bächen, die über die Ufer traten.

Die heftigen Regenfälle in den letzten 24 Stunden haben einige Schäden verursacht: Im Kanton Thurgau gingen in der Nacht rund 50 Meldungen wegen überfluteter Keller ein, wie der Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, Michael Roth, gegenüber FM1Today sagt. Betroffen sei vor allem das Mittelthurgau. Besonders in den Gemeinden Hugelshofen, Dotnacht, Wigoltingen und Märstetten kam es zu zahlreichen Meldungen. Auch in Weinfelden musste die Feuerwehr ausrücken. Die Behörden im Kanton Thurgau hatten bereits am Montagmorgen für die Sitter eine Hochwasser-Warnung heraus gegeben.

Auch im Kanton Zürich kam es zu zahlreichen Einsätzen der Feuerwehr. Erdrutsche sorgten für Probleme, so zwischen Kempthal und Illnau-Effretikon oder bei Wila, wie der Verkehrsdienst TCS auf seiner Webseite mitteilt. Die Kantonsstrasse war daher vorübergehend in beiden Richtungen gesperrt. Die Notrufnummern im Kanton Zürich waren zwischenzeitlich nicht erreichbar.

Keine Entwarnung bis Mittwoch

Entspannung ist vorerst nicht in Sicht. Wetterexperte Klaus Marquardt von MeteoNews rechnet mit weiteren Regenfällen und Gewittern im Verlaufe des Tages, am Nachmittag werden diese tendenziell sogar stärker. Auch morgen ändert sich die Wetterlage nicht: «Der Wettertyp ist gleich wie gestern und heute. Die Wolken ziehen sehr langsam weiter, was dazu führt, dass an einzelnen Orten sehr grosse Mengen an Niederschlag auftreten können», erläutert Marquardt.

Hälfte des normalen Juni-Niederschlags an einem Tag

Besonders deutlich zeigte sich diese spezielle Wetterlage in Urnäsch. Dort verzeichneten die Messstationen Rekordwerte. Innerhalb von 24 Stunden gingen 103 Millimeter Regen über dem Dorf nieder. Das entspricht rund der Hälfte des normalen Niederschlags im Juni – in einem einzelnen Tag. Auch andere Ostschweizer Gemeinden waren von den Starkregenfällen betroffen: In Appenzell gingen 43 Millimeter nieder, in Ebnat-Kappel 36.