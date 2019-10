Rachy Seger und Mike Kunz sind auf gleicher Wellenlänge: Das Paar aus Romanshorn geht gemeinsam durchs Leben und teilt die Leidenschaft fürs Wakesurfen. Die beiden betreiben den in Europa noch eher unbekannten Sport seit fünf Jahren. Hartes Training während der ganzen Saison, sowie diverse Reisen an zahlreiche Wettkämpfe zahlten sich aus. Das Paar konnte an der Weltmeisterschaft beweisen, dass es mit der Weltspitze mithalten kann.

«Wollte nicht Letzte werden»

An der Weltmeisterschaft in Salt Lake City Anfang September holte sich Mike Kunz in der Kategorie «Surfstyle» den dritten – und im «Skim Style» den vierten Platz. Rachy Seger schafft es in der Kategorie «Surfstyle» auf Platz vier. «Für uns war es schon ein riesiges Highlight, dass wir überhaupt eine Einladung an die Weltmeisterschaft bekommen haben», sagt die 27-Jährige. «Alles was danach kam, war die Kirsche auf der Torte. Wir hätten nie damit gerechnet, dass wir es soweit nach vorne schaffen. Mein Ziel war es eigentlich, einfach nicht Letzte zu werden.» Die Freude ist jetzt entsprechend gross.

Eine kleine, lockere Szene

Wakesurfen ist im Grunde nichts anderes als hinter einem Boot her zu surfen. Auch die Stimmung an der Weltmeisterschaft erinnert an den «Surf Lifestyle», hauptsache locker und fröhlich. «Es ist eine kleine Szene und man unterstützt sich gegenseitig», sagt Rachy Seger. «Ich schätze die offene und einfache Kultur. Es kann passieren, dass man abends mit dem weltbesten Wakesurfer zusammensitzt und plaudert.»