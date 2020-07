Schausteller wollen sich mit eigener Chilbi retten

Seit rund 30 Jahren ist Heinz Fries aus Kreuzlingen als Schausteller auf vielen Chilbiplätzen der Schweiz anwesend. Immer wieder bringt er neue Attraktionen für Jung und Alt auf die Messeplätze. Im letzten Jahr kaufte er den «Octopus» – eine Bahn, die sich wild in alle Richtungen dreht und den Gästen den Kopf verdreht. Der beliebte «Octopus» und ganz viele andere Attraktionen verstauben aber coronabedingt seit Monaten in den Kellern der Schausteller.

Finanzielle Achterbahn für Schausteller

«Wir haben finanziell zu kämpfen und müssen nun selber etwas auf die Beine stellen.» Deshalb spannte Heinz Fries mit fünf Betreiber-Familien zusammen und organisierte in Romanshorn eine Chilbi – den Lunapark am See. Am Mittwoch werden die Bahnen auf der Hafenpromenade in Bewegung gesetzt. Die Chilbi schliesst erst wieder am 9. August.