Rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren am Nollen und Weinfelden rückten am späten Montagabend nach Schönholzerswilen aus. Kurz nach 23 Uhr war bei der Notrufzentrale die Meldung eingegangen, dass in einer Scheune eines Landwirtschaftsbetriebs ein Feuer ausgebrochen sei.