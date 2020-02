Schon wieder brennt es bei Amliker Bauernfamilie

Am Mittwochmittag ist in einem Haus bei Amlikon-Bissegg ein Feuer ausgebrochen. Der Dachstock eines Bauernhauses stand in Brand. Für die betroffene Familie ist es bereits der zweite Brand innert eines halben Jahres.

Aus noch ungeklärten Gründen fing der Dachstock eines Bauernhauses am Mittwochnachmittag Feuer. Gegenüber dem «St.Galler Tagblatt» sagte der betroffene Bio-Bauer Peter Sauter: «Wir haben noch versucht, zu löschen, als wir nach dem Mittagessen plötzlich den Rauch bemerkten. Aber es hat leider nichts mehr gebracht.» Alle Bewohner des Hauses konnten sich in Sicherheit bringen, die Feuerwehr Amlikon-Bissegg und die Stützpunktfeuerwehr Weinfelden konnten den Brand nach rund einer Stunde löschen. Bereits im August 2019 brannte die neben dem Haus stehende Scheune nieder (FM1Today berichtete). (red.)