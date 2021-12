Schrebergartenhaus brennt lichterloh – Polizei sucht Zeugen

Gegen 15.30 Uhr am Donnerstagnachmittag ging bei der kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass in einer Schrebergartensiedlung an der Zweiten Strasse ein Gartenhaus brennt, wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung schreibt. Die Feuerwehr Tägerwilen war zwar rasch vor Ort und konnte das Feuer löschen, am Schrebergartenhaus entstand jedoch Sachschaden von mehreren tausend Franken. Verletzt wurde beim Brand niemand

Die Brandursache ist aktuell noch unklar, die Kantonspolizei Thurgau ermittelt und sucht dafür Zeugen. Wer den Brand beobachtet hat, soll sich beim Polizeiposten Ermatingen melden.

(red.)