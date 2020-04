Schriftliche und mündliche Maturaprüfungen im Kanton Thurgau

Der Kanton Thurgau ist einer der am wenigsten vom Coronavirus betroffenen Kantone. Entsprechend schnell will man hier wieder in den Normalbetrieb wechseln, wie an der Medienkonferenz vom Donnerstag klar wurde.

Ab dem 11. Mai findet in den obligatorischen Schulen wieder Präsenzunterricht statt. Ab diesem Tag gilt vom Kindergarten bis zur Sekundarschule der öffentlichen Schulen, der Sonder- und Privatschulen die Schulpflicht vor Ort und der normale Stundenplan. Die Öffnung der Schulen erfolgt unter Einhaltung der Schutz- und Hygienemassnahmen.

Um das Übertragungsrisiko zu vermindern, verbleiben die Kinder und Jugendlichen in der Schule primär in ihrer Klasse. Auf Aktivitäten mit viel Kontakt wird verzichtet. Alle Schüler im Thurgau erhalten ein Zeugnis, allerdings mit dem Vermerk «Corona-Pandemie», heisst es in einer Medienmitteilung des Kantons.

Wie der Kanton Thurgau bereits am 23. April beschlossen und kommuniziert hat, werden die Abschlussprüfungen an den Thurgauer Mittelschulen wie geplant schriftlich und mündlich durchgeführt. «Die Schülerinnen und Schüler sollen in einem fairen Rahmen zeigen können, was sie gelernt und begriffen haben. Zu diesem fairen Rahmen gehört die Berücksichtigung der besonderen Umstände», sagte Urs Schwager, Chef des Amtes für Mittel- und Hochschulen.

Auf die kantonalen Prüfungen der eidgenössischen Berufsmaturität wird gemäss Beschluss des Bundesrats hingegen in der ganzen Schweiz verzichtet

(red.)