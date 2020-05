«Schweizer Grenzzaun kommt so schnell wie möglich weg»

Erstes Date am Grenzzaun: "Es ist wie im Krieg"

Die Corona-Krise hat in vielerlei Hinsicht für jeden und jede Einschränkungen mit sich gebracht. Mehrere Wochen befand sich die Schweiz und ihre Nachbarländer im Ausnahmezustand. Langsam geht es zurück in Richtung Normalität: Die Geschäfte und Restaurants durften wieder öffnen und die Schulen haben zum Teil den normalen Unterricht wieder aufgenommen. Als nächster Lockerungsschritt sollen am 15. Juni die Grenzen zu Frankreich, Deutschland und Österreich geöffnet werden.

Ohne grossen administrativen Aufwand

«Wir sind sehr erleichtert über den Entscheid, den die Schweiz und Deutschland miteinander gefällt haben», sagt Thomas Niederberger, Stadtpräsident von Kreuzlingen, gegenüber FM1Today. Die Grenzöffnung wird aber nur durchgeführt, «sofern es die epidemische Entwicklung erlaubt», so Karin Keller-Sutter, bei der gestrigen Medienkonferenz. Die Wiler Bundesrätin hat auch angekündigt, dass sich unverheiratete binationale Paare bereits dieses Wochenende wieder in die Arme schliessen können.

«Unsere beiden Grenzstädte sind sehr ineinander verflechtet. Es gibt hier viele Paare, die davon betroffen sind», sagt Niederberger. «Wir hoffen, dass die angekündigten Lockerungen umgesetzt werden und zwar möglichst einfach.» Die Paare sollen den Grenzübertritt ohne grossen administrativen Aufwand meistern können.

«Konstanz und Kreuzlingen sind ein Lebensraum»

Für Kreuzlingen und Konstanz ist die Grenzschliessung nicht einfach. «Es ist ein massiver Einschnitt für beide Städte», sagt Niederberger. Wie wenn man durch ein Wohnquartier einen Grenzzaun ziehe. «Die Bevölkerung versteht die zwei Städte als einen Lebensraum – und zwar auf allen Ebenen. Deshalb haben der Oberbürgermeister von Konstanz und ich sehr dafür gekämpft, dass es Lockerungen gibt.»