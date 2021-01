Der Bub stürzte, als er mit seinem Kickboard von einer etwa 50 Zentimeter hohen Mauer springen wollte. Wie die Kantonspolizei Thurgau schreibt, zog er sich dabei erhebliche Kopfverletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit der Rega ins Spital geflogen. Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag kurz vor 14 Uhr an der Türliackerstrasse in Bürglen.

(red.)